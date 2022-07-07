Sağlıklı Günler’de “Lazer Ve Keratokonus Tedavisi” konuşuldu!
Aksu TV ekranlarında her Salı izleyicisiyle buluşan program Sağlıklı Günler’e bu hafta Özel Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Abdik konuk oldu.
SAĞLIK 07.07.2022, 17:07
Programda Op. Dr. Onur Abdik, lazer ve keratokonus tedavisi hakkında bilgiler paylaştı.
Konuşmasının devamında Abdik, göz kusuru olan bir bireyin neden lazer yaptırması gerektiğini açıkladı.
Namaz Vakti 07 Temmuz 2022
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