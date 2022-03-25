Sağlıklı Günler’de Myom, Kist Takibi ve tedavi süreçleri konuşuldu!
Her hafta başı canlı yayınla ekranlara gelen Sağlıklı günler programında Myom, kist takibi ve tedavi süreçleri konuşuldu.
SAĞLIK 25.03.2022, 17:44
Kurtuluş Şükür’ün hazırlayın sunduğu sağlıklı günler programının bu haftaki konuğu Özel Megapark Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semih Yancar oldu.
Yancar, Myom, kist takibi ve tedavi sürecini Sağlıklı Günler programında anlattı.
Namaz Vakti 25 Mart 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19