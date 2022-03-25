Sağlıklı Günler’de Myom, Kist Takibi ve tedavi süreçleri konuşuldu!

Kurtuluş Şükür’ün hazırlayın sunduğu sağlıklı günler programının bu haftaki konuğu Özel Megapark Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semih Yancar oldu.



Yancar, Myom, kist takibi ve tedavi sürecini Sağlıklı Günler programında anlattı.