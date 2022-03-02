Sağlıklı Günlerde ''Üriner Sistem Travmaları ve Çocuk Ürolojisi'' konuşuldu!

Kurtuluş Şükür’ün hazırlayın sunduğu sağlıklı günler programının bu haftaki konuğu Özel Markası Hastanesi Üroloji Uzmanı Yardımcısı Doç. Dr. Erkan Efe oldu.



Efe, üriner sistem travmaları ve çocuk ürolojisini Sağlıklı Günler programında anlattı