Sakın ihmal etmeyin! Kışın kahve yerine bunu için...
Yazın artan su tüketimi, ne yazık ki kış aylarında soğuyan havalarla birlikte azalıyor.
SAĞLIK 19.11.2020, 16:30
Üşüme hissinin yaşandığı soğuk kış aylarında vatandaşlar, yaşadığı su ihtiyacını fark edemeyebiliyor.
Soğuyan hava ayrıca su tüketiminin unutulmasına ve sıcak içeceklere rağbet edilmesine neden olabiliyor. Fakat bilinmesi gerekiyor ki çay, kahve gibi içecekler asla suyun yerini tutmuyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan diyetisyen Nurten Bekit, suyun vücumuzdaki önemini anlattı.
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