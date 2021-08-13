Samsun’da aşı olmayı reddeden genç kız hayatını kaybetti

Koronavirüs vaka sayısının artışa geçtiği Samsun’dan üzücü haber geldi.

Bafra ilçesinde anne ve babası ile birlikte gittikleri cenazede koronavirüse yakalandığı öğrenilen 26 yaşındaki Lale Duran, durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Burada yoğun bakımda tedavi gören genç kız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Duran, Bafra Altınay Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığına defnedildi.

ANNE VE BABA AŞI OLDU, GENÇ KIZ REDDETTİ

Yetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Lale Duran’ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi.

Anne ve babası aşı olmayı tercih ederken, genç kız ise koronavirüs aşısı olmadı.

Anne ve babanın koronavirüsü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.