Simitle kahvaltı yapanlar dikkat! Gün içerindeki yorgunluk simitten mi kaynaklı?

Peki her sabah simit ile kahvaltı yapmak ne kadar doğru.

Bir tam simidin 4 dilim ekmeğe eşit olduğunu ifade eden Diyetisyen Nurten Bekit, vücudun yorgun düşmemesi için simidin yanında lifden zengin besinlerin tüketilmelidir dedi.

Konuşmasının devamında Bekit, güne zinde başlamak için yapılması gereken hususlardan bahsetti.