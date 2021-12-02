SMA taraması zorunlu hale getirilecek!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu. Evlilik öncesi SMA testlerinin zorunlu olacağını açıklayan Bakan Koca, "Çalışma ay sonu uygulanmaya konacak" dedi.
SAĞLIK 02.12.2021, 18:22
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından satır başları şu şekilde:
Tıp kendini sürekli olarak yeni bilgilere riske girmeden adapte eder.
Evlilik öncesi tüm çiftlere SMA taraması zorunlu hale getirilecek. Çalışma ay sonu uygulanmaya konacak.
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