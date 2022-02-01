Soğuk havalarda diş sağlığına dikkat

Kış aylarında soluduğumuz hava, soğuk ve sıcak yiyecek tüketildiğinde oluşan ağrıya benzer ağrılar oluşturabiliyor.

Ağız kapalıyken dudaklar, yanaklar ve dil dişleri soğuktan korur. Yapılan çalışmalarda her 8 insandan biri hassas dişlere sahip. 25-45 yaş grubu ve kadınlarda bu sıklık artabiliyor.

Kış aylarında sıklıkla görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarından ve koronavirüs sonrasında diş fırçamızı mutlaka değiştirmeliyiz diyen Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı İsmail Kuybu soğuk havalarda diş sağlığı konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.