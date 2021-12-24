Soğuk havalarda ortaya çıkan ağrılara dikkat!
Aslında, pek çok insan yılın soğuk aylarında artış gösteren boyun, sırt ve bel ağrısı gibi şikâyetlerinin hava sıcaklığı ile ilgisinin bulunmadığını düşünülse de soğuk hava aslında omurga ve çevre kas dokularından kaynaklı ağrı gibi sorunlara neden olabilir veya daha da kötü sonuçlara yol açabilir.
SAĞLIK 24.12.2021, 09:14 24.12.2021, 18:15
Fizyoterapist Sena Nar özellikle soğuk havalarda nelere dikkat etmeli kendimizi bu anlamda nasıl korumamız gerektiğini Aksu Haber’e paylaştı.
Namaz Vakti 26 Aralık 2021
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