Soğuk kış mevsiminin vazgeçilmezi: Turşu
Kış aylarının gelmesi ve gribal enfeksiyonların artmasıyla birlikte, mikrop kırıcı özelliği bulunan turşu ve suyuna ilgi arttı.
SAĞLIK 01.12.2021, 16:01 01.12.2021, 18:27
Turşu üreticisi Mehmet Demir, turşunun yapılışını ve mayalanma sürecini Aksu Haber'e anlattı.
Kornişon, pancar, lahana, acur, fasulye, karnabahar ve sarımsak gibi pek çok çeşidi ve kendine has lezzetiyle sağlık kaynağı olan turşu, soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden de biri.
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