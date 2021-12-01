Soğuk kış mevsiminin vazgeçilmezi: Turşu

Turşu üreticisi Mehmet Demir, turşunun yapılışını ve mayalanma sürecini Aksu Haber'e anlattı.



Kornişon, pancar, lahana, acur, fasulye, karnabahar ve sarımsak gibi pek çok çeşidi ve kendine has lezzetiyle sağlık kaynağı olan turşu, soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden de biri.

