Son 10 günde 8 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti" dedi.
SAĞLIK 08.07.2021, 12:14
Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşıya talep artıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti" dedi.
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