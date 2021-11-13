Son 24 saatte 22 bin 583 yeni vaka

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 347 bin 426 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

"Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim"

İkinci doz aşı oranının yüzde 65’ten düşük 9 ilin kaldığını belirten Bakan Koca, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim" uyarısında bulundu.