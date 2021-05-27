Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların Kovid-19 aşılaması başlıyor

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşı programına öncelikli bir grubun daha dahil edildiğini belirterek, "Bugünden itibaren tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2021