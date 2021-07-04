Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 53 milyona yaklaştı. Sağlık Bakanlığı, yerinde aşı uygulaması kapsamında, ülkenin birçok noktasına randevusuz aşı noktası kurdu.

Aşı sırası gelen vatandaşlar avmlerde, tren garlarında, havalimanlarında, marinalarda ve işlek caddelerde otogarlarda havalimanlarında randevu almadan tercih ettikleri Covid-19 aşısını yaptırabiliyor.

Öte yandan COVID-19 geçirenlerden birinci doz BioNTech aşısı olanlara, Sağlık Bakanlığı tarafından ikinci doz randevularının iptal edildiğine ilişkin mesaj gönderildi.

mesajda, "COVID-19 hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında en son 30 Haziran'da toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisiyle, hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanması uygulamasında değişikliğe gidilmiş, hastalığı geçirenlerin 3 ay sonra hatırlatma dozu olarak aşı olabileceği belirtilmişti.

Koronavirüse karşı Dünya genelinde uygulanan aşı sayısı ise 3 milyar 160 milyon dozu aştı.

Çin, 1 milyar 280 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer aldı