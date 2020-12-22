Tüm yolcular izolasyonda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de alınan tedbirleri duyurduklarını hatırlattı.
Bakan Koca, önceki gece bu ülkelerden Türkiye'ye giriş yapan 335 yolcunun sağlık kontrolünden geçirilerek yolcuların PCR testlerinin yapıldığını söyledi:
"Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır. 14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır."
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