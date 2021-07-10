Tüp bebek tedavisi görenler covid-19 aşısı yaptırmalı mı ?

Aşıyı hamilelerin olmaması gerektiği belirtilirken, Çiftlerin tedavi öncesi aşı yaptırıp yaptırmayacakları konusunda kafalarında soru işareti oluşuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi, medikal direktörü Doç. Dr. Ruşen Atmaca, tüp bebek tedavisi planlayan çiftlere aşıyla ilgili önerilerde bulundu.

Koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için Tüp bebek tedavisi gören hastaların COVID-19 aşısı yaptırmasında henüz bir fikir birliği oluşmadı.

Güvenirlik açısından Sinovac aşısı, etkinlik açısından ise Biontech aşısının daha ön plana çıktığını belirten kadın doğum ve tüp bebek uzmanı Doç. Dr. Ruşen Atmaca, şunları belirtti;

Tüp bebek yaptıran hastalarının COVID-19 aşısı yaptırma konusunda kendi kişisel kararlarını vermeleri gerektiğini ifade etti.



Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi, medikal direktörü Doç. Dr. Ruşen Atmaca, tüp bebek yaptıran veya yakın zamanda yaptırmayı düşünen hastalarının COVID-19 aşısı yaptırma konusunda kendi kişisel kararlarını vermeleri gerektiğini belirtti.

Dr. Atmaca “Hastalarım COVID-19 aşısı yaptıralım mı yaptırmayalım mı? Yaptırırsak hangi aşıyı yaptıralım sorularını çok soruyorlar. Bu sorunun cevabını kesin olarak veremeyiz. Yeni bir süreç olduğu için aşıların etkisinin tam ne olduğu bilinmiyor. Fakat aşıların koruyuculuk etkisi vardır. Dünyada da bu konuda hala belirsizlik devam ediyor. ABD (ACOG) ve İngiltere (RCOG) üreme dernekleri aşı yapılmasını önerirken, Avrupa üreme derneği (ESHRE) bu kararı kişinin kendisine bırakılmasını bırakıyor. Aşıların, özellikle yeni teknoloji (m-RNA) aşıların orta ve uzun dönem etkileri tam olarak bilinmediğinden belli bir risk olabilirken, aşı yapmayan birinin COVID-19 geçirmesi halinde karşılaşacağı risklerin de oldukça fazla olacağının bilinmesi gerekir. Yani her iki durumda da belli risklerin olduğunun bilinmesi gerekir.



Tüp bebek tedavisi yaptıranların Biontech mi Sinovac mi yaptırması gerektiği sorusunun cevabını da veren kadın doğum ve tüp bebek uzmanı Doç. Dr. Ruşen Atmaca, Sinovac aşısının uzun yıllardır bilinen yöntemlerle yapıldığı için çok fazla bir zararının olmadığı, Biontech aşısının ise yeni bir teknoloji ile yapıldığından uzun dönem zararının bilinmediğini, diğer taraftan ise Biontech aşısın hastalığa karşı koruyuculuk etkinliğinin Sinovac aşısından daha fazla olduğunu belirtti.

Dr. Atmaca, Tüp bebek tedavisi görenlerin aşı yapıp yapmama veya hangi aşıyı yapma konusunda kendi kişisel tercihlerine göre karar vermeleri gerektiğini belirtti ve bu kararı verirken bu hastaların gebe kalmaları durumunda COVID-19 enfeksiyonuna karşı daha hassas olacaklarını da göz önüne almaları gerektiğini söyledi.