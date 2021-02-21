'Türk hekimi' dünyada marka yarattı

Türkiye, koronavirüsle mücadelede aşılama programının başarısı, şehir hastanelerinin üstlendiği önemli rol ve adını sıkça duyuran Türk hekimleri ile sağlık sektöründe düyada konuşuluyor.

Dünya sağlık liginde Tayvan, Hindistan ve Malezya’nın ardından 4’üncü sırada yer alan Türkiye, salgın kaynaklı seyahat kısıtlamalarına rağmen sağlık turizminde 1 milyon 200 bin turistin tercihi oldu.

En çok talep cerrahi operasyonlara

Türkiye’ye sağlık için en çok turist sırasıyla Irak, Libya, Azerbaycan, Cezayir, Suudi Arabistan ve Kazakistan’dan geldi.

Turistlerin hizmet aldığı ilk alan cerrahi operasyonlar oldu. Kalp ve damar cerrahisi, tüp bebek tedavisi ve kanser tedavisi için de turistlerin tercihi Türk hekimler oldu.

2021’de daha büyük sıçrama bekleniyor

2020 yılında sağlık turizminden 4 milyar dolar gelir elde edildi.

Salgın ile mücadelede sağlana başarı ve inşaları devam eden şehir hastaneleri ile Türkiye’nin 2021 yılında çok daha büyük sıçrama yapması bekleniyor.