Türk hekimleri imkansızı başardı!

5 yaşına gelmeden ameliyat olması imkansız denilen 2 yaşındaki Majra Delic'in sessizliği, Türk hekimlerinin başarılı operasyonuyla son buldu.

SAĞLIK 04.04.2021, 16:27 04.04.2021, 17:24
Türk hekimleri imkansızı başardı!

Bosna Hersek'te yaşayan 35 yaşındaki Anisa ve 36 yaşındaki Azem Delic çiftinin 2 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen Majra Delic, doğumdan hemen sonra menenjit atağı geçirdi.

İŞİTME YETİSİNİ KAYBETTİ

Buna bağlı olarak beyinde sıvı birikmesi görülen küçük kız, her iki kulağının da bu hastalıktan etkilenmesi sonucu işitme yetisini kaybetti.

Majra'nın sağ kulağının arkasına beyin cerrahları tarafından ameliyatla şant takıldı.

Majra Delic

5 YAŞINA KADAR DUYMASI MÜMKÜN DEĞİL"

6 aylıkken işitme testleri (ABR-BERA) ile duymadığı netleşen Majra için doktorlar, “5 yaşına kadar ameliyat olması ve duyması mümkün değil." dedi.

Koklearimplant yani biyonik kulak tedavisi ile küçük kızın yeniden duyabileceğini öğrenen aile tedavi için Türkiye'ye başvurdu.

Majra Delic

TÜRK HEKİMLER AMELİYAT ETTİ

Bosnalı Majra'nın tedavisi için ülkede yardım kampanyası başlatıldı. Türk hekimler tarafından gerçekleştirilen biyonik kulak ameliyatıyla küçük kız ilk kez duydu. Majra'nın ilk duyduğu ses ise annesinin sesi oldu.

Majra Delic

“İLK KEZ SESLENDİĞİMDE BANA BAKTI"

Türkiye'nin tedavide başarılı olduğunu öğrendiklerini ve tedavi için İstanbul'a geldiklerini söyleyen anne Anisa Delic, “Erken doğum ve sonrasında yaşanan menenjit atağı sonucu Majra'nın ilerleyen yıllarda işitme sorunu yaşayacağı bizlere söylenmişti. 6 ayını doldurduktan sonra yapılan testler ile duymadığını öğrendik. Biyonik kulağın tek çare olacağı söylendi. Bu ameliyat için 5 yaşına kadar beklememiz gerektiği belirtildi. Yani Majra'nın 5 yaşına kadar duyamayacağı ifade edildi. Bugün yaşadıklarım ise inanılmazdı. Majra, 2 yılın ardından ilk kez seslendiğimde bana baktı. Bugün hem heyecanlandım hem bir anne olarak duygulandım. Artık çok mutluyum." dedi.

Majra Delic

"NEREYE GİTSEK 5 YAŞINA KADAR MÜMKÜN OLMAYACAĞI SÖYLENDİ"

Kızının duymadığını ilk fark ettiği an her baba gibi çok üzüldüğünü anlatan Azem Delic, “Ailecek çok fazla zorluk çektik. Bunlara rağmen hayata pozitif yönden bakmaya çalıştık. Sorunu nasıl çözebiliriz? diye araştırdık. Bosna Hersek'te tedavi için pek çok şehre gittik. Her gittiğimizde yerde 5 yaşına gelmeden biyonik kulak tedavisinin mümkün olmayacağı söylendi. Daha önce Türkiye'de tedavi olan tanıdıklarımız vardı. Onlar sayesinde biz de Türk hekimler ile irtibata geçtik. Biyonik kulak tedavisi burada gerçekleştirildi. Bugün ilk kez duydu ve bu bizim için çok önemli bir andı. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Kendisi daha iyi duyup konuşmaya başladığında daha da mutlu olacağız." diye konuştu.

Majra Delic

 

Majra Delic

Majra Delic

Majra Delic

#Bosna #hersek #doktor #duyma #ameliyat #sessizlik #Türk #hekim
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Nisan 2021
İmsak 04:44
Güneş 06:07
Öğle 12:40
İkindi 16:15
Akşam 19:04
Yatsı 20:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 29 64
2. Galatasaray 31 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 31 56
5. Alanyaspor 30 49
6. Hatayspor 30 49
7. Gaziantep FK 30 47
8. Karagümrük 31 45
9. Sivasspor 30 41
10. Göztepe 31 40
11. Konyaspor 30 39
12. Antalyaspor 30 39
13. Rizespor 30 35
14. Malatyaspor 29 32
15. Kayserispor 30 32
16. Kasımpaşa 30 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 31 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 28 57
2. Samsunspor 28 54
3. Adana Demirspor 28 52
4. Altınordu 28 52
5. Altay 27 50
6. İstanbulspor 28 48
7. Ankara Keçiörengücü 28 46
8. Tuzlaspor 28 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 27 38
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 28 32
13. Adanaspor 28 31
14. Balıkesirspor 27 29
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 28 25
17. Ankaraspor 28 19
18. Eskişehirspor 28 8
Takımlar O P
1. Man City 31 74
2. M. United 29 57
3. Leicester City 30 56
4. Chelsea 30 51
5. Liverpool 30 49
6. West Ham 29 49
7. Tottenham 29 48
8. Everton 28 46
9. Arsenal 30 42
10. Leeds United 30 42
11. Aston Villa 28 41
12. Crystal Palace 29 37
13. Southampton 30 36
14. Wolverhampton 29 35
15. Burnley 30 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 30 21
20. Sheffield United 30 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 28 66
2. Real Madrid 29 63
3. Barcelona 28 62
4. Sevilla 28 55
5. Villarreal 29 46
6. Real Sociedad 28 45
7. Real Betis 28 45
8. Celta de Vigo 29 37
9. Granada 29 36
10. Athletic Bilbao 28 35
11. Levante 29 35
12. Valencia 28 33
13. Osasuna 29 31
14. Getafe 29 30
15. Cádiz 28 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Huesca 29 24
19. Eibar 29 23
20. Deportivo Alaves 29 23