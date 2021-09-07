Türkiye aşılanmaya odaklandı!

Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül corona virüsü tablosunu paylaştı. Tabloya göre,son 24 saatte 301 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,47, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 62,23 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 97 milyon 981 bin 595'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 868 bin 298 doz uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Amasya, Kilis, Aydın, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Bitlis ve Siirt olarak sıralandı.

KAHRAMANMARAŞ AŞILAMADA SON DURUM!

Kahramanmaraş'ta aşılama oranı 76,3 oldu.



BAKAN KOCA'DAN MASKE VE MESAFE UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

İKİ İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ



Sarı kategoride bulunan Konya ve Kars %75 aşılama oranına ulaşarak mavi kategoriye yükselirken turuncu kategoride yer alan Muş ise sarı kategoriye çıktı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık mavi. Bu mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya." ifadesini kullandı.

Bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, "Aramızdaki tek Turuncu da Sarı oldu!” Doğu Anadolu, ilk doz aşı oranını %65’in üzerine çıkaran MUŞ’U kutluyor. Ve Türkiye’nin dört bir yanı!" notunu düştü.