Türkiye aşılanmaya odaklandı! Koranavirüs ile mücadele devam ediyor

Bir günde toplam 287 bin 947 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 642 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 71,46 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 53,72 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 84 milyon 547 bin 410'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 92,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

BAKAN KOCA'DAN AŞI VE TEDBİR UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının kontrolünü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve bir süre daha uymalıyız. kontrol elde tutma imkanımız var" dedi.

AŞILAMADA 83 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKILDI

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,69, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 52,67 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 877 bin 460'ı birinci doz, 32 milyon 691 bin 994'ü ikinci doz, 6 milyon 556 bin 728'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 126 bin 182'ye yükseldi. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 504 bin 767 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.