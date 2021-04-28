Türkiye'de Hindistan varyantı görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aşı çalışmalarının etkinliğini de salgının seyrini de yakından ilgilendiren bir konu daha var: Mutasyonlar.

Mutasyonlar rNA virüsleri için beklenen bir durumdu. Virüsle mücadeleyi güç hale getiren de budur. Bugün Dünya genelinde karşılaşılan onlarca mutasyon/varyant türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılırken bazıları sınırlı yayılım göstermektedir.

HİNDİSTAN VARYANTI İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Virüsün kendisini değiştirerek yeni formlara girmesi ömrünü uzatsa da bunun bir sonu var. Bu mutasyonlar virüsün de hasta etme kabiliyetini sınırlayacak. Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Bunun yanında Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştü. Son olarak İstanbul’da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir.

İçinde bulunduğumuz dönemin salgının kontrol altına alınması ve yaygın aşılanmadan önceki son kısıtlama olmasını temenni ediyorum. Bu temennimin gerçekleşmesi için bu dönemi iyi değerlendirmeli ve sorumlu davranarak kısıtlama ve tedbirlere uyumlu hareket etmeliyiz.

"SÖZÜN GÜCÜ AZALDI..."

Sözün gücünün azaldığının farkındayım ama sizin gücünüzden hiç endişem yok. Çok direndiniz, çok mücadele ettiniz ve yoruldunuz. Sizlerden ricam bir seferberlik hali ile mücadeleye katılmanızdır. Bu mücadelenin galibi bizler olacağız. Ramazan Bayramını huzurla karşılamak için birlikte mücadele edelim.