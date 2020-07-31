Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 214 bin 535'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 982 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. 996 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 214 bin 535'e yükseldi.
SAĞLIK 31.07.2020, 20:42 31.07.2020, 22:09
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.
Son 24 saatte 46 bin 492 test yapıldı. 982 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi vefat etti. 996 kişi ise COVID-19'u yenerek taburcu oldu.
Böylece Türkiye'de toplam vaka sayısı 230 bin 873'e yükseldi. 4 milyon 800 bin 823 test yapıldı. 214 bin 535 kişi virüsü yenerek taburcu oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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