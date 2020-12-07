Türkiye'de koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi

SAĞLIK 07.12.2020, 16:17 07.12.2020, 20:00

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte hasta sayısı 6 bin 128 oldu. 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84'e ulaştı. Hasta sayısı 533 bin 198, vefat sayısı 14 bin 705, ağır hasta sayısı 5 bin 800, aktif hasta sayısı da 91 bin 251 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim." ifadelerini kullandı.

Koca, 5 ildeki risk artışına dikkati çekti

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla il toplantılarını tekrarladıklarını bildirdi.

Bu kentlerin yüksek risk altında olduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Son haftada Adana'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79. Hatay'da artış yüzde 125, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 86. Mersin'de artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Samsun'da artış yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Kastamonu'da artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır."

"Tedbirlerle salgın musibetinden hep birlikte kurtulacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen "Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, vatandaşların Türkiye'nin her noktasında kısıtlamalara uyduğunu söyledi.

Soylu, "Vatandaşımızdan istirhamımız, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetimizin aldığı kararlara, ortaya konulan ilke ve kurallara uymalarıdır. Bu tedbirlerle salgın musibetinden inşallah hep birlikte kurtulacağız." dedi.

Kısıtlamalar çerçevesinde 20 bin 101 uygulama noktası bulunduğunu bildiren Soylu, "Buralarda sabit duran ekiplerimiz, kontroller gerçekleştiriyor. Arkadaşlarımız, 78 bin 873 kamerayla 24 saat tedbirlere riayet edilip edilmediğini takip etmektedir." diye konuştu.

Salgın döneminde vatandaşın sağlığı, huzuru ve güveni için görev yapan tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Soylu, yürütülen ortak mücadele sayesinde zor sürecin atlatılacağına inancının tam olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 aşının Türkiye'ye gelecek olmasının da ayrı bir müjde olduğunu ifade eden Soylu, aşıyla salgından korunma durumunun en yüksek noktaya ulaşmasını temenni etti. Soylu, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaya devam edilmesi halinde, daha çabuk sonuç alınacağını söyledi.

Hafta içi takip edilmesi gereken işlerden birinin toplu taşıma araçları olduğunu belirten Soylu, valilerin toplu taşıma araçlarıyla ilgili yerel yönetimlerle iyi bir koordinasyon içinde çalışmaları ve meseleyi yönetmeleri talimatını verdi.

Soylu, virüsün toplu taşıma araçlarında, kalabalık sokaklarda ve kapalı ortamlarda bulaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Valilerimize hem toplantılarda hem de bire bir yaptığımız değerlendirmelerde ifade ettik. Özellikle kalabalık caddeleri ya sayı sınırlamasıyla ya da tamamen kısıtlamayla kontrol altına alacaklar ve biz bu işten kurtulacağız. Sayı sınırlamasıyla gerçekleştirebiliyorlarsa bu daha isabetli olur. Ama baktılar ki başa çıkılamıyor elbette ki en sert tedbiri almak da zaten İl Hıfzıssıhha kurullarının uhdesinde."

Ev ziyaretleri olması halinde, alınan tedbirlerin bir işe yaramayacağını anlatan Soylu, herkesin kendisini, ailesini, temaslı olduğu kişileri korumak adına kurallara uymasını istedi.

Havaların soğumasıyla daha fazla kullanılan kapalı ortamların salgının yayılmasını hızlandırdığına dikkati çeken Soylu, maske, mesafe ve temizlik kurallarına kapalı ortamlarda da uyulması gerektiğini vurguladı.

İllerden son durumu öğrendi

Ankara, İstanbul ve İzmir'de kara, hava ve denizde denetim faaliyetinde bulunan emniyet ve sahil güvenlik personeline telekonferans yöntemiyle bağlanan Soylu, kısıtlamada son duruma ilişkin bilgi aldı. Vatandaşların ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığını soran Soylu'ya, uygulama noktalarındaki yetkililer, sorun olmadığı bilgisini verdi.

"28 milyon 348 bin 515 denetim gerçekleştirilmiştir"

Toplantıda sunum yapan İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde bugüne kadar alınan önlemlere değinerek, tedbirlere ilişkin kesintisiz denetimler gerçekleştirildiğini söyledi.

Mücadele kapsamında valilik ve kaymakamlıklarca marttan bugüne kadar 28 milyon 348 bin 515 denetim yapıldığını belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Denetimlerde 118 bin 264 kişinin izolasyon koşullarına uymadıkları tespit edilmiştir. Yine genelgemiz kapsamında 35 bin 487 kişi zorunlu ya da geçici nitelikte yurt veya pansiyonlarda misafir edilmiştir. Halen yurt ve pansiyonlarda 6 bin 371 kişi izolasyona tabi tutulmaktadır. Bunların 985'i izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona, 5 bin 386'sı ise geçici nitelikteki ikameti nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilerdir.

15 Mart-30 Kasım'da idari para cezası kesilen kişi sayısı 1 milyon 500 bin 875'tir. Bunun 959 bin 169'u maske takma zorunluluğuna aykırı hareket etmekten düzenlenmiştir. Hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısı 43 bin 232'dir. İdari para cezası kesilen iş yeri sayısı 66 bin 200, kapatma cezası uygulanan iş yeri sayısı 13 bin 101, hakkında suç duyurusunda bulunulan iş yeri sayısı ise 11 bin 346'dır."

Devlet Tiyatroları kostüm tasarımcısı Köroğlu hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları sahne ve kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu, Kovid-19 sebebiyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında vefat etti.

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisiyken ara verdiği eğitimine 25 yıl sonra dönen, mezun olduktan sonra mayısta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde göreve başlayan Acil Servis hekimi Adnan Çetin, yeni tip koronavirüs nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.

Esnafa kira yardımı

Edirne'nin Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Esnaf ve vatandaşların yanında olduklarını anlatan Balkan, "Tüm imkanlarımızla esnafımıza ve vatandaşlarımıza desteğimiz sürüyor. Faaliyeti durdurulan esnafımıza 750 liraya kadar kira yardımında bulunacağız. Karantinada olan hemşehrilerimize maddi yardımlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları unutulmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Amasya Belediyesi ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanları için önceden belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
#Türkiye #koronavirüs
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