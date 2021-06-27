Türkiye en fazla aşı uygulanan 9. ülke

COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 165 milyon 230 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke oldu

Çin'i, 322 milyon 123 bin ile ABD, 321 milyon 760 bin ile Hindistan, 92 milyon 920 bin ile Brezilya, 76 milyon 322 bin ile İngiltere, 71 milyon 440 bin ile Almanya, 50 milyon 990 bin ile Fransa, 49 milyon 474 bin ile İtalya, 47 milyon 146 bin doz ile Türkiye, 43 milyon 369 bin ile Meksika, 39 milyon 50 ile Endonezya, 38 milyon 810 bin ile İspanya, 38 milyon 98 bin ile Rusya, 37 milyon 214 bin ile Japonya, 35 milyon 135 bin ile Kanada, 28 milyon 354 bin ile Polonya ve 22 milyon 442 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşı, 2 milyar 920 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 152,1 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 12 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 147,31, Seyşeller’de 140,31, San Marino'da 130,79, İsrail'de 123,56, Bahreyn'de 118,67, Şili'de 117,4, İzlanda'da 113,32, İngiltere'de 112,43, Moğolistan'da 112,02, Uruguay'da 107,14 ve Katar'da 104,43 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 47 milyon 146 bin 237 doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 55,82 oldu. 32 milyon 290 bin 411 kişiye ilk doz, 14 milyon 855 bin 826 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Dünya genelinde vaka sayısı 182 milyona yaklaştı

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 181 milyon 630 bini aştı, 3 milyon 934 binden fazla kişi hayatını kaybetti.