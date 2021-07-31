Türkiye en fazla aşı uygulayan 8. ülke

COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 640 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu.

Çin'i 461 milyon 518 bin ile Hindistan, 344 milyon 930 bin ile ABD, 140 milyon 170 bin ile Brezilya, 92 milyon 50 bin ile Almanya, 84 milyon 740 bin ile İngiltere, 84 milyon 10 bin ile Japonya, 72 milyon 992 bin ile Türkiye, 72 milyon 670 bin ile Fransa, 68 milyon 190 bin ile İtalya, 66 milyon 950 bin ile Endonezya, 65 milyon 630 bin ile Meksika, 60 milyon 996 bin ile Rusya ve 55 milyon 710 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 104 milyon dozu geçti.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 72 milyon 992 bin 218 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 40 milyon 945 bin 700 kişiye ilk doz, 27 milyon 172 bin 830 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne kadar kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 198 milyon 165 bini aştı, 4 milyon 227 binden fazla kişi hayatını kaybetti.