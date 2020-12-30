Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu açıkladı!

Yeni grip aşılarının temini için vatandaşların e-nabızdan durumlarını kontrol ederek aile hekimlerine reçete ettirmeleri yeterli olacak.



Ecz. Onur Bahadır Ay, “Mevsimsel Grip Aşılarının, aile hekimlerinden aldıkları 8 haneli kodla eczanelerden sigorta durumu gözetmeden ücretsiz olarak alabilirler” dedi.

Ecz. Onur Bahadır Ay, konuşmasına şöyle devam etti;



“Bilindiği üzere COVİD-19 pandemisi sürecinde vatandaşlarımızın, başta risk grupları olmak üzere mevsimsel grip aşısına en kısa sürede ulaşması amaçlanmaktadır. Türkiye İlaç ve Tibbi Cihaz Kurumu yakın zamanda bir duyuru yayımlamıştır.



Buna göre; Mevsimsel grip aşıları, daha önce reçete edilen Vaxigrip değil ABBOTT firması tarafından üretilen Halk Sağlığı Grip Aşısı adı altında depolara gelecektir. Yeni grip aşılarının temini için vatandaşlarımız daha önce olduğu gibi e-nabızdan durumlarını kontrol ederek aile hekimlerine reçete ettirmeleri gerekmektedir. E-nabız a üye değilseniz E-devletten kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Daha sonra aile hekimlerinden aldıkları 8 haneli kodla eczanelerden sigorta durumu gözetmeden ücretsiz olarak alabilirler. Eğer grip aşısı açısından risk gurubunda görünüyorsanız hemen aile hekimlerine gitmeyelim. Çünkü aşıların eczanelere kadar ulaşmasının yaklaşık 2 hafta sürmesini bekliyoruz.

Hiçbir aşı yaptırmak istemeyen vatandaşlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Aşılar yoluyla insanlara çip takılarak toplumların ele geçirileceği yalanına bizler sadece gülüyoruz. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz şeylerin içeriklerini bu aşılar kadar incelemiyoruz. Yaptıranlarda ise ciddi bir yan etki görülmeyecektir.

Hastayken aşı yapılabilir mi?

Hastaysanız veya hastalıktan şüpheleniyorsanız grip aşısını hemen yaptırmayınız.

Haber: Gökhan ÇALI