Türkiye'de 60 yaş üstü ve riskli gruplar için için aşılama başlıyor
Türkiye koronavirüs aşı programında yeni gruba geçiyor. 60 yaş üzeri vatandaşlar eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Sağlık Bakanı Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz" dedi.
SAĞLIK 27.03.2021, 19:59 28.03.2021, 10:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Twitter üzerinden aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
60 YAŞ ÜSTÜ VE RİSKLİ GRUPLAR AŞILANMAYA BAŞLANACAK
Aşı çalışmalarında yeni gruplara geçildiğini kaydeden Bakan Koca, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.
BAKAN KOCA, AŞILANACAK RİSKLİ GRUPLARI SIRALADI
Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz. " ifadesinde bulundu.
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