Türkiye'de ikinci doz aşılama: 10 milyonu geçti! Kahramanmaraş'ta ikinci doz kaç kişiye uygulandı?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların sayısının 10 milyonu geçtiği belirtildi. Kahramanmaraş'ta ise143 bin 955  birinci doz, 103 bin 787'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 247 bin 742 oldu.

SAĞLIK 06.05.2021, 11:07 06.05.2021, 12:56
Türkiye'de ikinci doz aşılama: 10 milyonu geçti! Kahramanmaraş'ta ikinci doz kaç kişiye uygulandı?

2019 yılı aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, can almaya devam ediyor.

Bazı ülkeler ölümlerin önüne geçemiyor, bazıları vakaları durduramıyor.

Türkiye ise salgınla mücadelesini, hız kesmeden sürdürüyor.

17 günlük kapanma kararının ardından vaka sayılarında düşüşe geçilirken, yasakların son bulacağı tarihte bu sayının daha da gerilemesi bekleniyor.

10 MİLYONU GEÇTİ

Aşı konusunda da önemli bir aşamaya geçildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti.

14 MİLYON 352 BİN 956 KİŞİYE BİRİNCİ DOZLAR UYGULANDI

Sağlık Bakanlığı’nın "Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 10.30 itibarıyla 14 milyon 352 bin 956 kişiye koronavirüs aşısının birinci dozu uygulanırken, 10 milyon 680 kişinin ikinci dozları da tamamlandı.

Böylece yapılan toplam aşı sayısı 24 milyon 353 bin 636'ya ulaştı

KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM

Kahramanmaraş'ta 143 bin 955  birinci doz, 103 bin 787'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 247 bin 742 oldu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR

İstanbul'da 2 milyon 415 bin 529'u birinci doz, 1 milyon 579 bin 379'u ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 3 milyon 994 bin 908 oldu.

Ankara'da toplam 1 milyon 958 bin 875 doz aşı yapılırken, birinci dozu olan kişi sayısı 1 milyon 161 bin 460'a, ikinci dozu olanların sayısı da 797 bin 415'e yükseldi.

İzmir'de ise 974 bin 27'si birinci doz, 677 bin 800'ü ikinci doz olmak üzere toplam 1 milyon 651 bin 827 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

240 MİLYON DOZ AŞI İÇİN ANLAŞMA YAPILDI

Sağlık Bakanlığınca "Koronavirüs Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öncelikli grupların aşılanmasına hızla devam ediliyor.

Şu ana kadar 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik V olmak üzere toplam 240 milyon doz aşının temini için anlaşma yapıldı.

Aşılama programında şu an Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılırken Sputnik V aşısının ilk partisinin bu ay içinde Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Yerli koronavirüs aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan biri olan Erciyes Üniversitesi'nin inaktif aşısının Faz-3 çalışmasına da birkaç hafta içinde başlanması hedefleniyor.

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