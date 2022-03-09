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Turkovac'ın Faz 3 klinik araştırma çalışması Azerbaycan'da başladı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, “Gelecekteki salgınlara beraber hazır olma noktasında çok önemli bir adım” dedi.

SAĞLIK 09.03.2022, 15:49
Turkovac'ın Faz 3 klinik araştırma çalışması Azerbaycan'da başladı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Bakü Sağlık Merkezi arasında, Azerbaycan'da Türkiye'nin yerli ve milli Covid-19 aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu (rapel doz) Faz-3 klinik araştırma çalışmasına başlamasına ilişkin protokol imzalandı. Protokole TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi Direktörü Asiman Hasanov imza attı. Azerbaycan'ın vaktinde salgına karşı çok ciddi önlemler aldığını belirten Hasanov, “Vatandaşlarımızı aşılamamız için Türkiye bizlere çok ciddi destek oldu. Turkovac aşısının kullanılması için artık klinik çalışmalara başlıyoruz. Azerbaycan'da bugünden itibaren Turkovac aşısının klinik testlerine başlıyoruz” dedi.

Turkovac aşısının acil kullanım onayı alarak Türkiye'de kullanılmaya başlandığı belirten TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, “Türkiye'de Turkovac aşımız Faz-3 çalışmalarını tamamlayarak Aralık 2021 tarihinde acil kullanım onayı alarak kullanıma başlandı. Şu anda Türkiye'de Turkovac aşısı üçüncü farklı bir aşı olarak halihazırda yaygın bir biçimde uygulanmakta ve özellikle Türk vatandaşlarının Turkovac aşısına yoğun bir ilgisi olduğunu görüyoruz. Bugün bizim içinde çok önemli bir gün. Çünkü dost ve kardeş ülke olan Azerbaycan'la hem bilimsel işbirliği anlamında hem de Turkovac aşımızın, yerli ve milli aşımızın Azerbaycan'da da yaygın olarak kullanılabilmesi için bir ön aşama olan Faz-3 klinik araştırmasının da başlamasına hep beraber şahitlik ediyoruz” diye konuştu.

“Koruyuculuğu daha yüksek”

Turkovac aşısının Covid-19 salgınına karşı en etkili avantajlardan bir tanesi olduğunu belirten Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara,“Turkovac, Sinovac aşısının özelliklerini gösteren aynı grup aşılar arasında. Biz aşımızın geliştirildiği dönemde Türkiye'de de, Azerbaycan'da da aşı uygulamaları başlamış olduğu için aşının etkinliğini değerlendirebilmek için, aşının ne kadar koruduğunu gösterebilmek için kullanılmakta olan bir başka aşıyla karşılaştırmıştık ve o, da ülkemizde ve halen Azerbaycan'da da kullanılmakta olan Sinovac aşısıydı. Bizim çalışmamız sırasında ne Sinovac grubunda ne de Turkovac grubunda kaybın olmadığını gördük. Diğer taraftan karşılaştırdığımızda Turkovac aşısı olanların Sinovac aşısına göre daha az hastalandıklarını, daha az hastaneye yattıklarını gördük ve hatta ilk değerlendirmeyi yaptığımızda bizim ülkemizdeki acil kullanıma, yaygın kullanıma geçilirken yapılan ilk değerlendirme sırasında rakamları karşılaştırdığımız zaman diğer aşıya göre nerdeyse koruyuculuğunun bir buçuk, iki kata yakın daha yüksek olduğunu görmüştük. Bu şekilde de ülkemizde, Türkiye'de ilk etapta yaygın kullanım onayını aldık” ifadelerini kullandı.

“Gelecekteki salgınla beraber hazır olmak noktasında çok önemli bir adım”

Protokol imzalandıktan sonra da açıklamada bulunan Akdoğan, Turkovac aşısının Faz-3 klinik araştırma çalışması Azerbaycan'da da bugünden itibaren başlandığına vurgu yaparak, “Yaygın aşılamanın ya da acil kullanım onayının bir ön aşaması olduğundan dolayı Azerbaycan'da da bu işlemlerin başlaması gerekiyordu. O işlemlerin başladığını söyleyebiliriz bugün itibari ile söyleyebiliriz” dedi. Türkiye'nin kendi Covid-19 aşısını üretebilen 9 ülkeden biri olduğunu da belirten Akdoğan, “Bu noktada bizim herhangi bir aşı milliyetçiliği yapmadan, sayın cumhurbaşkanımızın da üzerinde vurguladığı bir konuydu malumunuz. Hem aşının paylaşımı noktasında, hem de ortak işbirlikleri, bilimsel araştırmalar noktasında iş birliklerimizi geliştiriyoruz. Tabi Azerbaycan dost ve kardeş ülkemizle birlikte her alanda olduğu gibi bu alanda da işbirliği yapmak ve özellikle gelecekteki salgınlara beraber hazır olmak noktasında da çok önemli bir adım olduğunu kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

TÜSEB ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu Faz-3 klinik araştırma çalışması, Turkovac'a dair yurt dışında yapılan ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor. Azerbaycan'da yapılacak olan klinik araştırmaların sonuçları Azerbaycanlı yetkililer tarafından onaylandıktan sonra, 2 doz inaktif aşı olan Azerbaycan vatandaşları 3. doz olarak Turkovac aşısını seçebilecek.

#Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı #Azerbaycan #TURKOVAC #faz 3
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