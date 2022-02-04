TURKOVAC'ın ikinci dağıtımına başlandı
Sağlık Bakanlığı yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın ikinci dağıtımına başladı. Aşılar, soğuk zincir araçlarıyla 81 ildeki şehir hastanelerine teslim edilecek.
SAĞLIK 04.02.2022, 10:34
Yerli ve milli aşı TURKOVAC, Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşı deposundan çıkarıldı. Koliler teker teker araçlara yüklendi.
Soğuk zincir koşullarında muhafaza edilen TURKOVAC aşılarının ikinci sevkiyatı başladı. Aşılar soğuk zincir araçlarıyla 81 ile sevk edilecek.
Aşı takip sistemiyle tüm aşılar kayıt altına alınıyor
İlk sevkiyat, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün aşı deposuna yapıldı. Tüm aşılar önce aşı takip sistemiyle kayıt altına alınıyor.
Aşılar daha sonra sağlık personeli eşliğinde 2-8 derecedeki depolara yerleştirilerek hastanelere teslim edilmek üzere yola çıkıyor.
Dağıtımı yapılan kolilerde 3 bin 750 doz aşı yer alıyor.
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