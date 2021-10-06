Uğur Göz Hastanesi sayesinde gözleri eski sağlığına kavuştu!

Daha önce sol gözünü kaybeden Adnan Yıldırım sağ gözünü de katarakt ve petino rahatsızlığından dolayı kaybetme riskine yakalandı.

Diğer gözünü de kaybetmek istemeyen yıldırım tedavi olmak için Elbistan’dan, Kahramanmaraş’taki Özel Uğur Göz Hastanesi’ne geldi.

Yapılan muayenenin ardından ameliyat olmasına karar verilen yıldırım katarakt ve vitrektomi ameliyatı olarak diğer gözünü de kaybetmekten kurtuldu.

Konuyla ilgili olarak Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Uğur Toka, “Adnan Yıldırım’ı körlük riski çok yüksek olan bir hastalıktan kurtardık.” dedi.