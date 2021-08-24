Uygulanan aşı miktarı 90 milyon dozu geçti
Sağlık Bakanlığınca, COVID-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 90 milyon dozu geçti.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.
Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.
"Aşılarını olanlara milyonlarca teşekkür"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Aşılarını olanlara, aşılarımızı yapanlara milyonlarca teşekkür. Toplam 90 milyon dozu geçtik. Erteleyenler de karar verdiğinde, sonuç sayılarla ifade edilemez" dedi.
Aşılarını olanlara, aşılarımızı yapanlara milyonlarca teşekkür. TOPLAM 90 MİLYON DOZU GEÇTİK. Erteleyenler de karar verdiğinde, sonuç sayılarla ifade edilemez.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021
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