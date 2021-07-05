Ülke genelinde COVID-19'a karşı birinci ve ikinci doz aşıların yapılmasına hızla devam edilirken temmuz itibarıyla üçüncü dozların uygulanması da sürüyor

50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarına 1 Temmuz'da 340 binden fazla üçüncü doz aşı uygulanırken bu sayı bugün itibarıyla 1 milyonun üzerine çıktı

Sağlık Bakanlığının internet adresinde yer alan anlık verilere göre, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 53 milyonu geçti

COVID-19'la mücadelede kapsamında aşı yaşı 18’e kadar indirildi ve çeşitli noktalarda uygulanmaya başlandı. Böylelikle bir haftada toplam yapılan aşı sayısı 5 milyon 345 bin 382’ye ulaştı