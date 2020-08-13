Uzman isimden kritik uyarılar! Çay ne zaman içilmeli?
Ülke olarak çay içmek en önemli kültürlerimizden biridir.
SAĞLIK 13.08.2020, 16:03
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Her evde kaynayan çaydanlığın sesini ve her yere yayılan taze çayın kokusunu almak mümkündür.
Akıllardaki tek soru ise çaylar yemek yemeden önce içildiği takdirde sağlık açısından sorun teşkil ediyor mu?
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyetisyen Seval Berktaş çayların yemek sonrası 1 saat geçtikten sonra içilmesinin daha sağlıklı olduğunu söyledi.
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