Uzmanı Op. Dr. Doğan Özel Markasi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı!
Bünyesinde bulundurduğu yetenekli hekimler sayesinde adından sıkça söz ettiren Özel Markasi Hastanesi her geçen gün hekim kadrosunu güçlendirerek kendini geliştirmeye devam ediyor.
SAĞLIK 25.03.2022, 11:31 25.03.2022, 11:38
Bünyesinde bulundurduğu yetenekli hekimler sayesinde adından sıkça söz ettiren Özel Markasi Hastanesi her geçen gün hekim kadrosunu güçlendirerek kendini geliştirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Fatih Kemal Doğan Özel Markasi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulunan Doktor doğan, Ankara’da almış olduğumuz eğitimlerle ve tecrübelerimizi kendi memleketimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
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