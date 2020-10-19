Uzmanından "dezenfektan" kullanımı uyarısı!

Virüsten kaçınmak için en çok tercih edilen önlemlerden olan el dezenfektanlarının kullanımı konusunda uzmanlar ise önemli uyarılarda bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güzellik Uzmanı Zennube Jamalov, dezenfektanlar yüksek miktarda alkol bulundurmasından dolayı ciltteki yağı kuruttuğunu söyledi

Konuşmasının devamında Jamalov, vatandaşlara dezenfektan kullanımı yerine ellerini sabunla yıkanmalarını tavsiye etti.