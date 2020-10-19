Uzmanından "dezenfektan" kullanımı uyarısı!

Dünya genelinde hala etkisini sürdüren Covid-19 salgınında en önemli konulardan birisi de kişisel temizlik olmuş durumda.

SAĞLIK 19.10.2020, 16:20 19.10.2020, 19:39
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Virüsten kaçınmak için en çok tercih edilen önlemlerden olan el dezenfektanlarının kullanımı konusunda uzmanlar ise önemli uyarılarda bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güzellik Uzmanı Zennube Jamalov, dezenfektanlar yüksek miktarda alkol bulundurmasından dolayı ciltteki yağı kuruttuğunu söyledi

Konuşmasının devamında Jamalov, vatandaşlara dezenfektan kullanımı yerine ellerini sabunla yıkanmalarını tavsiye etti.

#koronavirüs #Aksu Haber #aksu tv haber #el dezenfektanı #Güzellik Uzmanı Zennube Jamalov
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