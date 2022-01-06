Uzmanından uyarı: Evde uyguladığınız beyazlatma yöntemleri diş sağlığınıza dönülmez zararlar verir

Diş hekimlerinin tüm uyarılarına rağmen diş beyazlatma konusunda oldukça fazla yanlışa düşülüyor, diş ve diş etine daha büyük zararlar veriliyor.

Diş Hekimi Uzm. Dt. Bayram Asarkaya diş beyazlatma işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları Aksu Haber’le paylaştı.