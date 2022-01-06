Uzmanından uyarı: Evde uyguladığınız beyazlatma yöntemleri diş sağlığınıza dönülmez zararlar verir
Bembeyaz dişlere sahip olmak isteyenler evde kendi imkanlarıyla diş beyazlatma yöntemi arıyor. Ancak ne kadar çok yol varsa o kadar da bilgi kirliliği söz konusu.
SAĞLIK 06.01.2022, 14:38 06.01.2022, 15:58
Diş hekimlerinin tüm uyarılarına rağmen diş beyazlatma konusunda oldukça fazla yanlışa düşülüyor, diş ve diş etine daha büyük zararlar veriliyor.
Diş Hekimi Uzm. Dt. Bayram Asarkaya diş beyazlatma işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları Aksu Haber’le paylaştı.
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