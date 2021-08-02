Uzmanından uyarılar! Aktif halde virüslü olan ve virüs geçirmiş gruplar dikkat
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kirişçi, aktif halde virüslü olan ve virüs geçirmiş gruplara sıcak havalarda daha dikkatli olmaları için önemli uyarılarda bulundu.
Kirişçi, özellikle pandemi döneminde kalp hastası ve damar hastalarının sıcak havalarda daha fazla hassasiyet göstermesinin önemine vurgu yaptı.
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kirişçi, virüs geçirmiş kalp hastası kişilerin mutlaka sıcak havalarda sıvı tüketimine daha fazla dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.
“Edindiğimiz tecrübe şu ki koronavirüs bir akciğeri tutan bir hastalık olmakla beraber damar ve Akciğer içerisinde bir pıhtılaşma oluşturuyor ve zaten pıhtılaşmaya meyilleştirmek bir sıcak hava koronavirüs geçiren aktif olarak geçiren ya da geçirmiş olan birilerini geçmişte kalan sekerler sıcaklıkla birlikte daha da Alevli hale gelebilir. Koronavirüs geçirmiş ve hasar bırakmış akciğer etkilenmiş olabilir kalbi etkilenmiş olabilir bu gruptaki hastaların mutlaka ve mutlaka sıvı tüketimine daha fazla dikkat etmesi ve ilaçlar daha düzenli kullanması gerekiyor.
Çünkü koronovirüsün dediğim gibi hani bir akciğer hastalığı gibi görünmekle birlikte ciddi bir damar hastalığı daha doğrusu pıhtılaşma hastalığı yaptığını da biliyoruz. Pıhtılaşmayı mail oluşturacak işte ilaçlar kullanıyorsa bırakmamalılar en az iki buçuk 3 litre su içmeliler ve daha öncesinde önerilen tedaviler neyse harfiyen uymaya devam etmeleri gerekir.”
Muhabir: Gökhan ÇALI
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