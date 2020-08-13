Uzmanlar uyardı fazla ekmek tüketmek bağışıklığı zayıflatabilir!
Uzmanlar güçlü bir bağışıklık sisteminin olmazsa olmasında ilk sırada beslenmenin geldiğine dikkat çekerken güçlü bir bağışıklık sistemi için besin çeşitliliği, taze sebze ve meyve tüketimi gerektiğine vurgu yapan uzmanlar bazı ürünlerin aşırı tüketiminin bağışıklığı zayıflatabileceğine işaret ediyor.
SAĞLIK 13.08.2020, 14:24 13.08.2020, 18:05
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Konuya ilişkin Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Diyetisyen Kevser Çiftçi ekmeği günde çok az tüketilmesini tavsiye etti.
HABER – EMRE ATAÇ
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