Uzmanlardan önemli uyarı: Bu maskelerden uzak durun

Koronavirüs’ten korunmada çok büyük bir öneme sahip olan maske ile ilgili uzmanlardan uyarı geldi.

Dünya sağlık örgütünün önerisine göre, yazın sıcak ve nemli havalarda maske takmak, sıcağa bağlı terleme ve nefes almakta zorlanma gibi bazı sorunlara yol açabilir.

Bu nedenle eğer kağıt maske kullanıyorsanız yanınızda yedek maske bulundurun ve kullandığınız maske nemlendiğinde yenisiyle değiştirin.

Çünkü nemli maske nefes almayı daha da zorlaştırabilir ve virüsün bulaşma riskini artırabilir açıklaması yapılmıştı.

Güzellik Uzmanı Seda Balkarlı, maskeleri 3 saatte bir yenilenmediği sürece ciltte kalıcı lekeler oluşabileceğini söyledi.