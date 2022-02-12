Uzun süre ekrana bakmak kuru göze davetiye çıkarıyor!

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Özel Uğur Göz Hastanesi doktorlarından Opr. Dr. Gökhan Yüzbaşı, kuru göz hastalığına yakalanmamak için yapılması gerekenleri anlattı.

Konuşmasının devamında Yüzbaşı, Özel Uğur Göz Hastanesi’nin bu gibi hastalıklara karşı uyguladığı tedavi yöntemlerinden bahsetti