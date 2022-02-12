Uzun süre ekrana bakmak kuru göze davetiye çıkarıyor!
Özellikle pandemiyle birlikte cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi dijital ekranların kullanımının artması kuru göz hastalığının görülmesine neden oluyor.
SAĞLIK 12.02.2022, 16:28 12.02.2022, 17:54
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Özel Uğur Göz Hastanesi doktorlarından Opr. Dr. Gökhan Yüzbaşı, kuru göz hastalığına yakalanmamak için yapılması gerekenleri anlattı.
Konuşmasının devamında Yüzbaşı, Özel Uğur Göz Hastanesi’nin bu gibi hastalıklara karşı uyguladığı tedavi yöntemlerinden bahsetti
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