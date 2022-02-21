Vaka haritası açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 669,08 'iken, bu hafta 825,41 oldu.

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