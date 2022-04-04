Vaka haritası açıklandı: Eskişehir yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-26 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/FDVdAT4uh8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2022