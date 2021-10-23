Vaka haritası açıklandı: Kastamonu zirvede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374,00, İzmir'de 47,99 oldu. Kastamonu ise 737,03 vaka yoğunluğu ile Zonguldak'ı geçerek zirveye çıktı.
SAĞLIK 23.10.2021, 18:08
Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.
Namaz Vakti 23 Ekim 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Konyaspor
|10
|17
|6. Karagümrük
|9
|17
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Alanyaspor
|9
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Gaziantep FK
|10
|12
|12. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|13. Kayserispor
|10
|11
|14. Sivasspor
|9
|10
|15. Başakşehir
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|10
|24
|2. Ümraniye
|9
|21
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|8
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Samsunspor
|9
|12
|9. Boluspor
|9
|11
|10. Gençlerbirliği
|8
|11
|11. Menemenspor
|10
|11
|12. İstanbulspor
|9
|10
|13. Denizlispor
|9
|10
|14. Altınordu
|9
|10
|15. Adanaspor
|10
|9
|16. Manisa FK
|10
|9
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|8
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Man City
|9
|20
|3. Liverpool
|8
|18
|4. Brighton
|9
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Arsenal
|9
|14
|10. Wolverhampton
|9
|13
|11. Brentford
|8
|12
|12. Leicester City
|8
|11
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Osasuna
|10
|18
|3. Real Madrid
|8
|17
|4. Sevilla
|8
|17
|5. Atletico Madrid
|8
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|8
|11
|14. Elche
|10
|10
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|9
|5
|20. Getafe
|9
|2
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