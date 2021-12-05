Vaka haritası açıklandı: Zirve değişmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 20-26 Kasım'da her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Vaka yoğunluğu İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/QI07NSj6lj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2021

Osmaniye ise 600,85 vaka yoğunluğu ile bir önceki hafta olduğu gibi yine zirvedeki yerini korudu.

20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:

Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.