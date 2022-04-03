Vaka sayısı 10 binin altına düştü
Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 68 COVID-19 testi yapıldı, 9 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi. 255 gün sonra vaka sayısı 10 binin altına düştü.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.
3 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 9 bin 21 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 oldu.
Bir günde toplam 211 bin 68 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 10 bin 312 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,36 oldu.
1. doz ortalaması yüzde 93,10 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 070 bin 173’e yükseldi.
2. DOZ AŞILAMADA İLK SIRA OSMANİYE'NİN
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA URFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
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