Vaka sayısı 15 binin altında

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 262 bin 116 COVID-19 testi yapıldı, 13 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı.

85 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 263 oldu.

Aşılamanın en yüksek olduğu iller

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 93,04, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 146 milyon 446 bin 575'e yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.