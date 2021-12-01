Vaka sayısı 22 bin 556

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı.

196 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 113 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,69, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,37 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 120 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 288 bin 895'i birinci doz, 50 milyon 505 bin 240'ı ikinci doz, 12 milyon 239 bin 710'u üçüncü doz olmak üzere 120 milyon 516 bin 813'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.