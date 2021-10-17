Vaka sayısı 24 bin 114

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 426 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı.

186 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 403 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 88,38, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,21 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 113 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 858 bin 848'i birinci doz, 47 milyon 303 bin 190'ı ikinci doz, 10 milyon 857 bin 836'sı üçüncü doz olmak üzere 113 milyon 971 bin 512'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.