Vaka sayısı 28 bin 465

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 213 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı.

198 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 160 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 88,71, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,04 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 114 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 59 bin 732'si birinci doz, 47 milyon 817 bin 661'i ikinci doz, 10 milyon 924 bin 580'i üçüncü doz olmak üzere 114 milyon 807 bin 774'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.